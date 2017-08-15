Азиатские индексы выросли - 15-08-17
ТОКИО, 15 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.11% и составил 19753.31 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.07% и составил 1616.21 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.43% и составил 3251.26 пункта, а HANG SENG снизился на 0.28% и составил 27174.96 пункта.
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