Азиатские индексы выросли - 15-08-17

ТОКИО, 15 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.11% и составил 19753.31 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.07% и составил 1616.21 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.43% и составил 3251.26 пункта, а HANG SENG снизился на 0.28% и составил 27174.96 пункта.