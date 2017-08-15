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Назначено заседание  суда  по признанию действительным в Армении приговора  РФ в отношении Рачья Арутюняна


15 августа в 15:00 часов в  суде  общей  юрисдикции административных округов Эребуни и Нубарашен назначено заседание по признанию Управления  ИУ Минюста РА действительным в Армении приговора, вынесенного судом  РФ в отношении Рачья Арутюняна. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Управления ИУ Минюста РА.

В настоящее время Рачья Арутюнян находится в УИУ «Нубарашен».

Рачья Арутюнян, в отношении которого в РФ  вынесен приговор, 20 июля был переведен в Армению, согласно установленному  Европейской конвенцией  порядку 1983г. «О  передаче приговоренных» - для  отбывания  оставшегося срока заключения. Троицкий  суд Москвы приговорил его к 6 годам 9 месяцам лишения  свободы за  ДТП  близ подмосковного города Подольск 13 июля 2013г.: он был за рулем грузовика, столкнувшегося с  автобусом, в  результате  чего погибли 18 человек, десятки ранены.



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