Назначено заседание  суда  по признанию действительным в Армении приговора  РФ в отношении Рачья Арутюняна

15 августа в 15:00 часов в суде общей юрисдикции административных округов Эребуни и Нубарашен назначено заседание по признанию Управления ИУ Минюста РА действительным в Армении приговора, вынесенного судом РФ в отношении Рачья Арутюняна. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Управления ИУ Минюста РА.

В настоящее время Рачья Арутюнян находится в УИУ «Нубарашен».

Рачья Арутюнян, в отношении которого в РФ вынесен приговор, 20 июля был переведен в Армению, согласно установленному Европейской конвенцией порядку 1983г. «О передаче приговоренных» - для отбывания оставшегося срока заключения. Троицкий суд Москвы приговорил его к 6 годам 9 месяцам лишения свободы за ДТП близ подмосковного города Подольск 13 июля 2013г.: он был за рулем грузовика, столкнувшегося с автобусом, в результате чего погибли 18 человек, десятки ранены.