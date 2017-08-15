Ученые доказали, что зарядка в юности улучшает работу мозга в старости

Нейрофизиологи из Канады провели серию необычных экспериментов на крысах, которые показали, что зарядка в юности действительно улучает работу долгосрочной и краткосрочной памяти в пожилые годы, говорится в статье, опубликованной в журнале eNeuro, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В последние годы сразу несколько групп исследователей выяснили, что интенсивные занятия спортом и зарядка заметно улучшают работу мозга. К примеру, в 2008 году австралийские ученые обнаружили, что 50-минутные прогулки заметно улучшили память и концентрацию у пожилых людей, а в 2015 году их итальянские коллеги показали, что физические упражнения помогают нервным клеткам формировать новые связи с другими нейронами при травмах или освоении новых навыков.

Эти опыты указали на две любопытных вещи – они подтвердили, что занятия спортом действительно улучшают краткосрочную память непосредственно сразу после физических нагрузок, и указали на то, что зарядка улучшает память и в долгосрочном плане.

В частности, всего шести недель интенсивных упражнений в "детстве" было достаточно для того, чтобы заметно улучшить работу памяти животных в преклонные годы, благодаря чему те гораздо лучше запоминали положение выхода из лабиринта и быстрее находили его в незнакомой им обстановке.