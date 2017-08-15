В «Винтерфелле» проведут посвященный «Игре престолов» фестиваль

В Северной Ирландии устроят посвященный сериалу «Игра престолов» фестиваль. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте британского Национального фонда объектов исторического интереса.

Мероприятие проведут 24 сентября на территории замка Уорд на северо-востоке региона. Это сооружение стало прототипом Винтерфелла — родового замка дома Старков из «Игры престолов»

В рамках фестиваля посетителям покажут битвы на мечах, стрельбу из лука и выступления шутов. Кроме того, отдыхающих угостят мясом кабана, ирландским сидром и пирогом с олениной.

В мероприятии примет участие актер Бойд Рэнкин (Boyd Rankin), который сыграл в сериале Миккена — кузнеца Винтерфелла на службе дома Старков. Гостям также покажут животных, которые изображали лютоволков. Цена входного билета — 22,5 фунта (примерно 1,7 тысячи рублей).

В апреле текущего года издательство Lonely Planet включило места съемок «Игры престолов» в Хорватии в топ-100 направлений кинематографического туризма.

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Шоу было создано на основе цикла книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля. Ее посмотрело рекордное число телезрителей.