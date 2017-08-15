Ucom предлагает приобрести качественный и доступный смартфон

Компания Ucom выступает с новым осенним предложением по приобретению смартфона 4G.

Как сообщила Арменпресс руководитель PR и коммуникационных проектов компании Ucom Диана Мнацаканян, с 15 августа смартфон fly Nimbus 10 с 5-дюймовым экраном можно будет приобрести без каких-либо обязательств, всего за 34 900 драмов. Кроме того, все те, кто приобретет этот смартфон, 6 месяцев подряд будут бесплатно получать 1ГБ интернета, а также пакет, включающий безлимитные звонки в сети Ucom и МегаФон Россия.

«Любой, кто хочет приобрести качественный и доступный смартфон, а также испробовать возможности самой быстрой сети 4G+ в регионе, должен поспешить в центры обслуживания абонентов Ucom и воспользоваться этим предложением», - отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.