Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства

Германская авиакомпания Air Berlin заявила о начале процедуры банкротства. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в сообщении концерна.

Как отмечается, компания продолжит выполнять регулярные рейсы, а правительство Германии предоставит кредит в €150 млн на период реструктуризации.

Такое решение было принято после того, как основной акционер Air Berlin - авиакомпания Etihad - (владеет 29,21% пакетом акций) отказалась выделять дополнительные средства на поддержку убыточного германского перевозчика. В концерне добавили, что процедуру банкротства будет проводить действующая администрация.

Air Berlin осуществляет рейсы из Берлина (аэропорт Тегель) и Дюссельдорфа. Ее флот состоит примерно из 120 самолетов.

По состоянию на конец сентября 2016 года задолженность Air Berlin составляла около €1 млрд. Около 40 лайнеров были сданы в аренду конкуренту - Lufthansa. По данным самой компании, в прошлом году она перевезла 28,9 млн пассажиров.





