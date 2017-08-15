В Англии выбран лучший гол в истории премьер-лиги

В Англии подведены итоги голосования по выбору лучшего гола в истории местной премьер-лиги – главного футбольного дивизиона в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно итогам опроса, который проводился на сайте BBC Sport, лучшим признан гол футболиста "Арсенала" Денниса Бергкампа в ворота "Ньюкасла" в матче, прошедшем в 2002 году. Этот гол набрал 31% голосов.

Английская премьер-лига была основана в 1992 году, а первым сезоном был сезон-1992/93. До этого матчи главной лиги английского футбола проводились под эгидой Первого дивизиона.

Второе место в опросе BBC Sport занял гол нападающего "Лидса" ганца Тони Йебоа в ворота "Уимблдона" в 1995 году (29% голосов), третье – гол нападающего "Манчестер Юнайтед" англичанина Уэйна Руни в ворота "Манчестер Сити" в 2011 году (22%).