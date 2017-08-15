Почти 120 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу с начала года

Количество мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала года, составило 118,227 тысячи человек, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, это в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года — тогда в Европу прибыли 265,640 тысячи человек.

На 13 августа погибшими в Средиземном море при попытке добраться до берегов европейских стран с начала года считаются 2,408 тысячи человек.

По информации МОМ, наибольшее количество мигрантов прибыло к берегам Италии (97,293 тысячи человек), на втором месте Греция, которая приняла 12,191 тысячи человек, на третьем — Испания (8,385 тысячи человек) и Кипр, куда приехало 358 человек.