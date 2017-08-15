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Пожар, вспыхнувший в национальном парке «Аревик» от пулеметной очереди противника, удалось загасить


Пожар, вспыхнувший в национальном парке «Аревик» от пулеметной очереди противника, удалось загасить. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства охраны природы Армении, директорам охраняемых природных объектов было поручено установить круглосуточное дежурство и привести пожарную технику в состояние боевой готовности.

Контроль и надзор осуществляется в отношении национальных парков по всей республике.

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