Пожар, вспыхнувший в национальном парке «Аревик» от пулеметной очереди противника, удалось загасить. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства охраны природы Армении, директорам охраняемых природных объектов было поручено установить круглосуточное дежурство и привести пожарную технику в состояние боевой готовности.

Контроль и надзор осуществляется в отношении национальных парков по всей республике.