Пожар в Вайоц Дзоре уничтожил почти 320 гектаров леса: пожар почти полностью изолирован

После 5-дневной борьбы с огнем, по положению на 12.00 удалось почти полностью изолировать пожар в Вайоц Дзоре. Особыми тракторами марки Caterpillar были прорыты траншеи шириною 4-10 м, пожар почти полностью изолирован, нет опасности его дальнейшего распространения. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, тушение пожара продолжается. По положению на 12.00 15-го августа в государственном заповеднике «Хосровский лес» выгорела растительность на территории окружностью в 15.6 км, из них 320 гектаров были покрыты лесом.

Предоставленный МЧС РФ пожарный транспортный самолет «ИЛ-76» уже совершил 4 вылета и сброса воды. Сейчас российский самолет «ИЛ-76» готовится к пятому вылету.

По оперативным данным,в тушении пожара принимали участие пожарные, военнослужащие, сотрудники областной полиции, работники ГНКО «Лесхозяйство», представители компании по рыбоводству с водовозами, а также жители села Урцадзор Араратской области. Самолет Ил-76, направленный МЧС России в связи с запросом правительства Республики Армения из-за крупного лесного пожара в Хосровском заповеднике, 15-го августа четырежды вылетал к месту пожаротушения. Вылеты совершены после дозаправки водой в ереванском аэропорту "Эребуни". Первый полет был совершен несколькими часами ранее - в 08:50. Предварительно было запланировало два полета и два сброса воды.



По факту возникновения пожара возбужддено уголовное дело, в пожаротушении принимают участие 2 вертолета ВВС МО Армении. Глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес».

Ранее сообщалось, что что около села Артаван в Вайоц Дзоре возгорелся крупный лесной пожар, борьба с которым продолжается с вечера 10-го августа. В 18:50 10-го августа в МЧС Армении был получен сигнал о возгораниях травяных покрытий около села Артаван в Вайоц Дзоре.

В пожаротушении используются водные запасы водохранилища Гергер, которое находится на расстоянии 3 км от очага пожара. На месте работают представители областных структур и руководящие сотрудники МЧС, Лесхоза, областной администрации и пр.

Руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян. На месте присутствует и министр экологии Арцвик Минасян.