Президент Армении созвал совещание для обсуждения ситуации вокруг тушения пожара в заповеднике «Хосровский лес»

Президент Армении Серж Саргсян провел сегодня рабочее совещание, посвященное ситуации вокруг крупных природных пожаров, в том числе на территории государственного заповедника «Хосровский лес». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Как передает пресс-служба главы государства, обсуждалась необходимость принятия новых мер в сложившейся обстановке.

Согласно информации, обсуждался ход работ по тушению вспыхнувшего 12 августа крупного пожара в заповеднике «Хосровский лес», вопросы надлежащего контроля пожароопасной ситуации в лесных зонах на всей территории республики в связи с высоким температурным фоном и отсутствием осадков, проведения превентивных мероприятий, выявления причин возникновения пожаров, оценки нанесенного природе и сельскому хозяйству ущерба, изучения возможностей его восстановления.

В совещании принимали участие руководители ответственных ведомств и структур, в том числе глава МЧС Давид Тоноян, министр охраны природы Арцвик Минасян и др.

Главе государства было доложено также о возникших в ходе тушения пожаров сложностях и имеющихся проблемах, о мерах, предпринятых в оперативном порядке в связи с данными несколькими днями ранее поручениями президента.

Ответственные сферы доложили, что предприняты все необходимые меры и на данный момент существующих возможностей для решения проблем, возникших на территории заповедника, достаточно, на всех пожароопасных территориях ежедневно проводится строгий контроль.

Президент С. Саргсян выразил благодарность всем людям и структурам, которые на протяжении всего этого времени боролись с огнем. Отдельную благодарность президент выразил также коллегам из России, которые, оперативно отреагировав на просьбу МЧС Армении, на данный момент активным образом вовлечены в важнейшие работы по пожаротушению.

По итогам совещания Серж Саргсян поручил продолжать держать ситуацию под строгим контролем и периодически докладывать о ходе проведения противопожарных работ.

Ранее сообщалось, что сразу по возвращении президента Армении Сержа Саргсяна из отпуска глава МЧС РА Давид Тоноян доложил главе государства о работах, осуществленных и проводимых соответствующими госструктурами в сотрудничестве с частным сектором и органами местного самоуправления в деле тушения лесных пожаров в Вайоцдзорской области (близ села Артаван) и на территории государственного заповедника «Хосровский лес». Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Согласно информации, Д. Тоноян также доложил о возникших в ходе тушения сложностях и имеющихся проблемах, о мерах, предпринятых в оперативном порядке в связи с данными несколькими днями ранее поручениями президента, в том числе касательно обращения к России о предоставлении самолета для содействия работам по тушению пожара.

Для обсуждения сложившейся ситуации, проводимых и превентивных работ, а также возможностей решения возникших вследствие пожаров экологических проблем президент Армении 15 августа созвал совещание с участием руководителей всех заинтересованных ведомств и структур.