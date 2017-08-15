СМИ: десять минут тишины набирают популярность в чарте iTunes

Запись десяти минут тишины набирает популярность в американском чарте iTunes. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Independent.

Пользователь Самир Мезрахи (Samir Mezrahi) выпустил композицию A a a a a Very Good Song ("Ооооочень хорошая песня") 7 августа. По данным СМИ, с помощью нее исполнитель намерен решить одну из проблем, с которой сталкиваются пользователи Apple iTunes: при подсоединении iPhone к стереосистеме в автомобиле автоматически включается первая по алфавиту песня в списке. В результате пользователь каждый раз вынужден начинать прослушивание музыки с одной и той же песни.

Сообщается, что "песня" Мезрахи состоит из десяти минут тишины, стоит 99 центов в iTunes и на данный момент занимает 79-ю строчку в американском чарте, поднявшись на 18 строчек.