Защитник прав человека Армении и Адвокатская палата Армении осудили адресованные адвокату Араику Папикяну угрозы

Адвокатская палата Армении осуждает адресованные адвокату Араику Папикяну и его семье угрозы, связанные с его профессиональной деятельностью. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба Адвокатской палаты Армении.

В своем завлении предсдатель палаты Ара Зограбян отметил, что адвокат, его семья и имущество находятся под защитой государства.

Сотрудники Офиса Защитника прав человека Армении находятся на связи с адвокатом Араиком Папикяном, в отношении которого ранее озвучивались угрозы.

Как отмечается в распространенном офисом Защитника прав человека РА заявлении, Хельсинкская ассоциация Армении выступила с заявлением о личной угрозе и преследованиях в отношении адвоката Араика Папикяна. В частности, в заявлении говорится, что адвокат получает электронные письма, содержащие угрозы личного характера, которые касаются не только его, но также членов его семьи.

«Любая, и в особенности такая, форма подобного явления, связанного с профессиональной деятельностью адвоката, неприемлема и уголовно наказуема. Правоохранительные органы в связи с данным вопросом должны немедленно начать производство. На данный момент к сведению принято, что А. Папикян представил правоохранительным органам сообщение о преступлении. А со стороны Защитника прав человека РА компетентным органам уже направлено соответствующее письмо», – сообщают из Офиса Защитника прав человека Армении.