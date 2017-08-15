Турецкие тюрьмы переполнены

Вследствие массовых арестов, проводимых в Турции после подавления попытки военного переворот 15-го июля прошлого года, турецкие тюрьмы оказались переполнены. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Джумхурриет».

В условиях непрекращающегося чрезвычайного положения, аресты и задержания продолжаются.

Для того, чтобы разместить новые партии задержанных, арестованных и заключенных, турецкие власти вынуждены маневрировать: освобождать некоторых заключенных, менять законодательные акты, строить новые тюрьмы.

В данный момнет в Турции имеется 381 тюрьма, 139 из них построены в период премьерства, затем – президенства Эрдогана.

Только после подавления попытки военного переворот 15-го июля прошлого года, турецкие власти построили 38 тюрем.

За июнь-июль 2017-го года турецкие власти построили еще 11 тюрем.

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.