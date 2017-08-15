В Армении ожидаются дожди и грозы: температура воздуха спадет

В вечерние часы 16-го, ночью и в вечерние часы 17-го августа в большинстве регионов Армении ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 20-25 м/с, в отдельных местах возможен град. С 18-20 ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

16-го августа температура воздуха понизится на 3-4 градуса, 18-го повысится на столько же.

В городе Ереван

В вечерние часы 16-го, ночью и в вечерние часы 17-го августа ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 20-25 м/с. С 18-20 ожидается погода без осадков.