Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего срочной службы

В Главном военном следственном управлении СК Армении ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего срочной службы Абаса Слояна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета республики.

Согласно сообщению, 14-го августа около 19:30 во вспомогательной постройке, прилегающей к одному из домов в селе Ацик Ширакской области Армении, было найдено повешенное тело жителя того же села, солдата-срочника одной из воинских частей Минобороны Армении Абаса Слояна 1998 года рождения.По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1-му статьи 110-й (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Армении. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Следствие выяснило, что А.Слоян 13-го августа с 09:00 самовольно покинул место службы и вернулся домой в село Ацик.Разрабатываются рабочие версии, принимаются необходимые следственные меры для выяснения всех обстоятельств гибели 19-го парня.