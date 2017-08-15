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Мощные потоки воды залили столицу Сьерра-Леоне


На Сьерра-Леоне обрушились проливные дожди. Многие улицы столицы страны Фритауна превратились в бурные реки. Видео публикует BFMTV, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru. В результате мощнейшего за последние 20 лет наводнения и оползней погибли по меньшей мере 312 человек. Около двух тысяч горожан остались без крыши над головой. По сообщениям властей, число жертв будет расти.



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