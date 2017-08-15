Актер Том Круз во время съемок в Лондоне шестой части приключенческого боевика "Миссия: невыполнима" сломал две кости голеностопного сустава. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила газета The Sun.

"Том получил серьезное повреждение, понадобятся месяцы, чтобы он восстановился. Он является крупнейшей звездой фильма и все вращается вокруг него. У руководства картины нет иного выбора, кроме как отложить съемки", - цитирует издание источника, близкого к съемочному процессу.

По данным газеты, в связи с лечением актера съемки фильма могут быть приостановлены на четыре месяца.

Выход на экраны фильма "Миссия: невыполнима 6" (Mission: Impossible 6) запланирован на июнь 2018 года. Предыдущая часть киносаги - "Миссия невыполнима: Племя изгоев" (Mission: Impossible - Rogue Nation) - вышла в прокат в 2015 году, собрав почти $700 млн.

"Миссия невыполнима" - серия фильмов-боевиков, пока состоящая из пяти частей, снятых в период с 1996 по 2015 год и основанная на одноименном телесериале. В центре сюжета - история агента Итана Ханта, роль которого во всех картинах исполнил Круз.



