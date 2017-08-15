Китай пообещал ответить на торговые ограничения США

Пекин не будет бездействовать, если Вашингтон в одностороннем порядке введет какие-либо односторонние торговые ограничения под предлогом защиты интеллектуальной собственности. Так министерство коммерции Китая отреагировало на начало расследование своей торговой политики, инициированное в США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Китай надеется, что американские торговые представители будут уважать и придерживаться объективных фактов, а также действовать с осторожностью", — сообщили в ведомстве.

Если же США не примут во внимание эти факты и продолжат действовать в ущерб торговым отношениям между двумя странами, Китай не будет наблюдать за этим "сложа руки" и предпримет все необходимые меры для "защиты своих законных прав и интересов", добавили в минкоммерции.

В понедельник президент США Дональд Трамп распорядился изучить "хищения американской интеллектуальной собственности" со стороны Пекина.

"Я отдал распоряжение представителю США на торговых переговорах изучить политику и действия Китая в связи с передачей американских технологий и хищениями американской интеллектуальной собственности", — сказал он, добавив, что начало расследования — "большой шаг, но это только начало".

Президент поручил оценить необходимость расследования в отношении Китая по предполагаемым пунктам представителю на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру. Весь процесс может занять около года. Если американская сторона установит факт нарушения авторских прав, Вашингтон может принять ряд мер, в том числе ввести очень высокие тарифы на китайский импорт и аннулировать лицензии, выданные китайским компаниям для ведения бизнеса в США.