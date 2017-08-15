Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль предложил временно отложить дискуссию о статусе Крыма и сконцентрироваться на достижении перемирия в Донбассе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение министр высказал в опубликованном во вторник интервью газете "Kolner stadt-anzeiger".

"Мы не нуждаемся в дискуссиях о Крыме, - сказал Габриэль. - Мы должны думать о том, как добиться перемирия на востоке Украины". По мнению главы МИД ФРГ, "это является условием для постепенного снятия напряженности в отношениях с Россией".





