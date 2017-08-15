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В Ширакской области обнаружен повешенным военнослужащий-призывник


В Ширакской области, в селе Ацик,  обнаружен повешенным военнослужащий-призывник. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

Других подробностей он не сообщил, отметив, что на данный момент может лишь сказать, что тело военнослужащего-призывника было обнаружено в повешенном  состоянии, подробности будут сообщены позже.

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