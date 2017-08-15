В Ширакской области обнаружен повешенным военнослужащий-призывник

В Ширакской области, в селе Ацик, обнаружен повешенным военнослужащий-призывник. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Других подробностей он не сообщил, отметив, что на данный момент может лишь сказать, что тело военнослужащего-призывника было обнаружено в повешенном состоянии, подробности будут сообщены позже.