В Швеции сняли на видео белого лося-мутанта

В Швеции сняли на видео редкого белого лося. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

Животное заметили в провинции Вермланд на западе страны. Необычная окраска рогов и шерсти объясняется не альбинизмом, а генетической мутацией.

По оценке специалистов, летом популяция лосей в Швеции достигает 300-400 тысяч особей. Лишь около ста представителей этого вида имеет белую окраску.