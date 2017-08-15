Град с перепелиное яйцо повредил более 1 тыс. га садов в Крыму

Град размером с перепелиное яйцо (диаметром более 20 мм) повредил более 1,1 тысячи гектаров посадок фруктовых деревьев в Крыму. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, oб этом сообщил вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.

"Площадь территории, поврежденной градом, составила более 1,1 тысячи гектаров. Процент повреждения фруктов и в целом деревьев - более 70%", - сказал Гоцанюк на заседании Совета министров Крыма во вторник.

Град выпал накануне в Красногвардейском и Белогорском районах полуострова.