Град с перепелиное яйцо повредил более 1 тыс. га садов в Крыму
Град размером с перепелиное яйцо (диаметром более 20 мм) повредил более 1,1 тысячи гектаров посадок фруктовых деревьев в Крыму. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, oб этом сообщил вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"Площадь территории, поврежденной градом, составила более 1,1 тысячи гектаров. Процент повреждения фруктов и в целом деревьев - более 70%", - сказал Гоцанюк на заседании Совета министров Крыма во вторник.
Град выпал накануне в Красногвардейском и Белогорском районах полуострова.
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