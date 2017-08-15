Вследствие взрыва в селе Фантан погиб человек: назначены экспертизы

Управление Следственного комитета Армении по Котайкской области возбудило уголовное дело по факту прогремевшего сегодня рано утром взрыва в селе Фантан, в результате которого погиб человек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, после получения сигнала о том, что на одной из дорог в селе Фантан прогремел взрыв, на вызов срочно выехала следственно-оперативная группа, был осуществлен осмотр места происшествия.

По предварительным данным, 15 августа, в 06:40 по ереванскому времени, один из жителей села Фантан, направлялся на пастбище, находящееся в центральной части населенного пункта, и заметил на дороге некий предмет, обернутый пленкой с белым шнуром, длиной примерно 10-15 см. Подобрав находку, он продолжил путь.

Возле бывшей бани мужчина встретил односельчан Грачика Алтуняна и Гнела Абрамяна, вместе с которыми исследовал найденный объект, однако, так и не поняв, что представляет собою находка, они выкинули ее и продолжили путь.

Согласно свидетельствам очевидцев, Грачик Алтунян, однако, вернулся, подобрал брошенный объект и продолжил его изучать. Именно в этот момент и прогремел взрыв.

От полученных ранений Г. Алтунян скончался, а находящийся в 3 метрах от него односельчанин Сирекан Геворкян получил травмы в области брюшной полости и лица.

По данному факту в областном управлении Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.235 («Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного огнестрельного оружия и патронов к нему), боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч.1 ст.236 («Незаконное изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РА. Назначены экспертизы.