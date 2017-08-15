В Гюмри упавший с моста «50-летия» мужчина скончался. Как сообщили «Арменпресс» в МЦ Гюмри, в 09:30 15-го августа к ним поступил житель Гюмри Самвел М., 1958 г.р., с диагнозом множественные переломы и травматический шок. Полученные им травмы были несовместимы с жизнью, и он умер на месте.

В спасательной службе управления ЧС Ширака утром, в 09:08, был получен сигнал о том, что с моста «50-летия» упал мужчина. На место выехал боевой расчет, который доставил пострадавшего в МЦ Гюмри, где врачи констатировали смерть пострадавшего.

Арменуи Мхоян