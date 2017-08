Из-за поломки поезда пассажиров эвакуировали со станции лондонской подземки

Эвакуация пассажиров проведена во вторник со станции "Холборн" лондонской подземки после появления на ней клубов дыма. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет британская The Daily Telegraph.

Издание приводит свидетельства очевидцев, которые рассказали, что перед появлением дыма на станции они слышали "громкий хлопок".

Между тем в пресс-службе лондонского метрополитена газете сообщили, что этот инцидент связан с неисправностью поезда. Там отметили, что из-за этого на линии возникли перебои в движении.

#Holborn underground station has been evacuated as firefighters investigate reports of smoke on platform. More soon © @abersentia pic.twitter.com/KS3oF2q8Q5