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Ведется следствие по факту смерти ребенка в Арагацотнской области


Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Арагацотнской области.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, 8 июля 2017 года жительница Арагацотнской области представила заявление о том, что с июня вместе со своим ребенком, родившимся 11 апреля 2017 года, находилась на пастбище села Зовасар, где пасла скот. Около 5 часов утра 7 июля женщина покормила ребенка, а около 7 часов заметила, что ребенок в колыбели скончался. По словам женщины, шерстяная шапочка ребенка закрыла малышу лицо, и мать считает, что ребенок задохнулся.

Согласно данным экспертизы, ребенок погиб в результате механической асфиксии. По мнению эксперта, она могла наступить от перетянувшего шею куска материи.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности).

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