NASA потратит $7,7 млн на организацию наблюдений за солнечным затмением

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) затратит на организацию наблюдений за предстоящим 21 августа полным солнечным затмением на территории США $7,7 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP).

Наблюдение за солнечным затмением будет осуществляться с борта Международной космической станции, с 11 спутников на околоземной орбите, трех специально оборудованных самолетов и с помощью видеокамер, размещенных на 70 высотных метеозондах.

"Мы рассчитываем получить очень большой объем научной информации при наблюдении этого затмения", - отметил в интервью AP астроном из Уильямс-колледжа Джей Пасачофф, осуществлявший ранее наблюдения за 69-ю затмениями.

В научных программах по наблюдению затмения участвуют не только астрономы, но и биологи. В зоопарке Нэшвилла (штат Теннесси) 21 августа будут организованы наблюдения за тем, как ведут себя в период затмения различные животные.

По прогнозам NASA, Затмение будет продолжаться около 2 минут.





