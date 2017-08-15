По факту пыток, примененных официальными лицами, возбуждены уголовные дела

В ОСС Армении, в ходе расследования по различным уголовным делам, а именно, квартирные кражи, разбойные нападения, незаконный оборот оружия, были выявлены факты, свидетельствующие о должностных преступлениях - применении пыток официальными лицами, по поводу чего были возбуждены 3 уголовных дела.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении, обвиняемые по вышеуказанным уголовным делам, ныне заключенные ИТУ «Армавир» Х.А., Л.С. и В.Ш., сделали сообщения о том, что ряд официальных лиц из числа служащих в Армавирском отделен ии полиции применили по отношению к ним пытки. По сообщению указанных лиц, их избивали, вынуждали давать показания, унижали, выбивали признания.

Таким образом, в ОСС Армении, были возбуждены 3 уголовных дела по ст. 309 УК Армении - применение пыток официальными лицами. Дела были объединены и расследуются в рамках единого производства.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.