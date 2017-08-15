Опрос: рейтинг популярности Трампа достиг рекордного минимума

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа обновил свой минимум - деятельность главы государства одобряют лишь 34% американцев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, организованного социологической службой Gallup International, которая ведет исследование на ежедневной основе.

Согласно представленным данным, по состоянию на 13 августа 34% респондентов высказываются в поддержку Трампа, а 61% дает его работе неудовлетворительную оценку. В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек, погрешность не превышает 3%.

Что касается общей динамики, то 10-11 августа поддержка Трампа сохранялась на уровне в 37%. В целом в августе этот показатель не поднимался выше 38%.

Предыдущий антирекорд был установлен 28 марта - тогда Трампа поддерживали 35% респондентов, против него выступали 59%. Пик популярности Трампа, не считая первой недели его пребывания в Белом доме, пока приходится на 11 марта, когда 45% граждан страны одобряли его деятельность. Обратного мнения придерживались 49%.

Рейтинги демократов Барака Обамы и Билла Клинтона, предшественников Трампа, никогда не опускались ниже 38% и 37% соответственно. Уровень поддержки президента Джорджа Буша - младшего один раз упал до 25%.