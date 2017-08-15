ООН выделит $5,9 млн пострадавшим от засухи в КНДР

ООН выделит $5,9 млн на помощь пострадавшим от последствий сильной засухи в КНДР. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

"Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило о выделении 2,8 и $2,5 млн Детскому фонду и Продовольственной программе на деятельность по оказанию медицинской помощи жертвам стихии и предотвращению распространения заболеваний, которым способствует засуха", - отмечает агентство.

По его данным, основные регионы-производители зерновых в КНДР в нынешнем году сильно пострадали от начавшейся в апреле засушливой погоды. По данным ООН, по состоянию на июль текущего года, в различных районах КНДР погибло от 16 до 59% урожая. Особый урон был нанесен производству риса, для выращивания которого требуется много воды.

Решение о выделении средств КНДР принято на фоне обострения военного противостояния на Корейском полуострове, к которому привел ряд острых заявлений со стороны Пхеньяна и Вашингтона. На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещалответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".