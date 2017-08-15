Бывший президент Турции Абдулла Гюль не принимал участия в мероприятии, посвященном 16-летию правящей партии «Справедливость и развитие». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство demokrathaber.org.

Согласно сведениям, циркулируемым в турецкой прессе, причиной этому демаршу стали глубокие противоречия в отношениях Гюля с Эрдоганом.

О своем неучастии Гюль сообщил заблаговременно.

Во время внеочередного съезда правящей партии Турции «Справедливость и развитие» 21-го мая Эрдоган 1414 голосами был избран на пост председателя этой партии. Таким образом, начинается второй период его правления в этой партии.

Во время съезда Эрдоган сказал, что спустя 998 днеей он возвращается в ряды партии.

16 апреля в Турции прошел конституционный референдум. Он предусматривает переход к президентской системе правления. Число депутатов парламента страны с 550 будет увеличено до 600. Возраст кандидатов в депутаты с 25 будет снижен до 18 лет. Парламентские и президентские выборы будут проводиться один раз в пять лет – в один и тот же день. Отныне президент страны может быть партийным.