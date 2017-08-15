В Стамбуле задержан член ИГИЛ, осуществивший теракт в Европе

Полиция Стамбула задержала члена ИГИЛ, которого Интерпол разыскивал уже 3 года за осуществленный в Европе теракт. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».

Задержанный был также объявлен в розыск со стороны полиции Франции.

По сведениям полиции Турции, указанный член ИГИЛ прибыл в Стамбул с целью осуществить здесь теракт.

Задержанный Мехди А. является гражданином Бельгии: в 2014 году он с женой и ребенком перебрался в Сирию, где вступил в ИГИЛ.

До того, как приехать в Стамбул, террорист отправил свою семью в Бельгию.