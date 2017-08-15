С 4-го по 10-е августа в Ереване родилось 463 ребенка

Как сообщает управление здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 4-го по 10-е августа в родильных домах Еревана на свет появилось 463 ребенка -233 мальчика и 230 девочек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратилось 27165 граждан.