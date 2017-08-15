Премьер Японии: ужасы Второй мировой войны больше никогда не должны повториться
Ужасы, которые принесла людям Вторая мировая война, больше никогда не должны повториться. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии памяти жертв Второй мировой войны, приуроченной к 72-й годовщине капитуляции Японии.
"Ужасы войны больше никогда не должны повториться", - сказал он в зале "Ниппон Будокан" в японской столице, отметив, что Япония "будет способствовать миру во всем мире и процветанию путем искреннего решения различных проблем, в том числе проблемы бедности".
После этого была объявлена минута молчания в память о жертвах войны. Выступил на церемонии и император Японии Акихито, который отметил, что, когда он размышляет о прошлом, то "искренне надеется, что разрушительные войны никогда больше не повторятся".
В церемонии приняли участие около 5 тыс. родственников тех, кто погиб на войне.