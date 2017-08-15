Лесной пожар в Вайоц Дзоре изолирован: опасности его дальнейшего распространения уже нет

По положению на 09:21 15-го августа, в Вайоц Дзоре возобновилась активность по тушению лесного пожара. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, по положению на 09:51 15-го августа в тушении пожара принимают участие 2 боевых расчета, 18 сотрудников лесничества, дежурит один водовоз компании «Лидиан Армения».

Пожар был изолирован в 10:05.

На месте находятся подполковник спасательной службы Т.Петросян и подполковник спасательной службы Г.Маргарян.

Рано утром 15-го августа министр ЧС Армении Давид Тоноян вместе с российскими спасателями совершили разведывательный полет на вертолете, во время которого опредилили места сброса воды. В 08:50 российский пожарный грузовой самолет «ИЛ-76» совершил свой первый вылет. Предварительно планируется, что самолет совершит 2 вылета и сделает 2 сброса воды.

По положению на 17.00 14-го августа, по оперативным данным,в тушении пожара принимают участие 63 пожарных, 124 военнослужащих, 70 сотрудников областной полиции, 40 работников ГНКО «Лесхозяйство», представители компании по рыбоводству с водовозами, а также жители села Урцадзор Араратской области.

Днем того же дня к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА. По факту возникновения пожара возбужддено уголовное дело, в пожаротушении принимают участие 2 вертолета ВВС МО Армении. Глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес».

Ранее сообщалось, что что около села Артаван в Вайоц Дзоре возгорелся крупный лесной пожар, борьба с которым продолжается с вечера 10-го августа. В 18:50 10-го августа в МЧС Армении был получен сигнал о возгораниях травяных покрытий около села Артаван в Вайоц Дзоре.

На место выехал боевой расчет. На месте выяснилось, что на 10-м км трассы Вайк-Сараван, и села Артаван горит травяное покрытие.

В 20:00 с места возгорания попросили о помощи. На место выехали 2 оперативные группы и 3 боевых расчета.В 22.30 с места возгорания сообщили, что огонь распространился на площади около 30 гектаров травяных покрытий и около 4,5 гектаров леса. На место выехали еще 5 боевых расчетов. В 00:50 на месте пожара находились: 28 сотрудников лесничества, 3 – экологической инспекции, 21 – полиции Вайка, 11 – областной администрации, и еще жители села Артаван. К пожаротушению были привлечены вертолет ВВС МО Армении и силы поолиции. Пожарным помогали 2 водовоза компании «Лидиан Армения».По положению на 06:25 горели лесные массивы и травяные покрытия на площади в 230 гектаров.

В пожаротушении используются водные запасы водохранилища Гергер, которое находится на расстоянии 3 км от очага пожара. На месте работают представители областных структур и руководящие сотрудники МЧС, Лесхоза, областной администрации и пр. По положению на 09.30 11-го августа пожаротушение продолжается, силами 5 боевых расчетов, 92 пожарных, 100 военнослужащих ВС Армении, 30 сотрудников полиции. На 06:59 часов 12 августа опасные очаги лесного пожара в Вайоц дзоре потушены. «Сейчас ликвидируются небольшие очаги. В 23:00 часа 11 августа из-за плохой видимости и сложного рельефа работы были временно остановлены. Проводилось дежурство.

В 17:30 11 августа были задействованы5 боевых расчетов, 92 спасателя, 165 военнослужащих, 150 служащих внутренних войск полиции и 73 сотрудника. К 16:30 часам сгорело 450-500 га.

На 14.00 часов огнем охвачена территория 250 га.

Руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян. На месте присутствует и министр экологии Арцвик Минасян.

Впервые для тушения пожара используется вода из соседнего водохранилища. В борьбе с огнем помогает частная компания «Лидиан Армения», предоставившая тяжелую технику (Caterpillar B-9 и D-10), а также водовозы для доставки воды. В результате совместных с МЧС мероприятий спасательная группа компании готова присоединиться к работе.

В 18:50 часов 10 августа неизвестный сообщил в МЧС РА, что в селе Артаван горит травяной участок. На месте выяснилось что горит участок в 10 км от села. Из-за сильного ветра огонь распространился.

Сгорело 14 ЛЭП, обесточен весь Артаван.