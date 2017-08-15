Президент Республики Корея уверен, что военные действия не начнутся без согласия Сеула

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин уверен, что какие-либо военные действия на Корейском полуострове невозможны без одобрения Сеула, который стремится разрешить кризис вокруг КНДР мирным путем. С подобным заявлением глава государства выступил во вторник в столице на торжественной церемонии в честь годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в 1945 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сеул любой ценой стремится предотвратить войну. Военные действия на Корейском полуострове не начнутся без согласия со стороны Республики Корея", - цитирует главу государства агентство Yonhap. В своей речи Мун Чжэ Ин выразил готовность сделать все возможное для выхода из кризиса вокруг КНДР мирным путем. Он отметил, что условия для диалога с КНДР будут созданы, если она прекратит ракетные пуски и ядерные испытания.



