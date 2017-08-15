В Цахкадзоре проведен рок-фестиваль «ЭПИК» на открытом воздухе

При покровительтве компании «Ростелеком-Армения», 12-го и 13-го августа в Цахкадзоре был проведен рок-фестиваль «ЭПИК» на открытом воздухе.

Как передает «Арменпресс», компания «Ростелеком-Армения» обеспечила на территории проведения фестиваля бесплатную связь WiFi, что позволило участникам 2 дня иметь связь с родными и друзьями, а также делиться впечатлениями и пр.

Фестиваль был организован компанией «Армения травл», в рамках международной летней школы «ЭПИК»; организаторов поддержали «Рок-ассоциация Армении» и радиостанция «Ван».

В ходе рок-фестиваля «ЭПИК» на открытом воздухе выступили рок-группы «ДОГМА», «Востан Айоц», «Вордан Кармир», «Эмпирей», а также известный солист Гор Суджян и другие исполнители.