Время в Ереване: 11:07:36,   15 Август

Дорога Степанцминда-Ларс открыта


Дорога  Степанцминда-Ларс открылась. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 08:00 15-го августа дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации