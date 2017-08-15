Захарова оценила силовой сценарий в противостоянии США и КНДР

Обострение кризиса на Корейском полуострове может привести к коллапсу мирового масштаба. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы [МИД РФ] уже говорили о том, что ситуация находится на грани. Но, несмотря на это, мы слышим риторику и Пхеньяна, и заявления, которые каждый день идут из Вашингтона. Парадокс в том, что они идентичны, идет прямое запугивание с применением силы обеих сторон. Такое ощущение, что все заявления Пхеньяна переводятся на английский язык и озвучиваются официальными представителями США", - сказала Захарова в эфире радио Baltkom.

"Если этот сценарий (силовой ) будет применен, то произойдет коллапс мирового масштаба. Речь идет о том, что могут погибнуть десятки, сотни тысяч мирных жителей. Экологический коллапс тоже. Угроза всему региону. Речь идет о полуострове, который омывается океаном. Так что угроза даже больше чем региональная", - отметила дипломат.