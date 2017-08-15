Британия предложит Евросоюзу "временный таможенный союз" на переходный период после "брексита", говорится в документе с изложением позиции правительства, который будет официально опубликован во вторник.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC, в выходные в совместной статье министра финансов Филипа Хэммонда и министра торговли Лиама Фокса, считающихся антиподами в вопросе о том, как далеко должен зайти процесс выхода Британии из структур Евросоюза, говорилось, что таможенный союз ЕС страна в конечном итоге покинет.

Однако в новом документе правительства говорится, что Британия предложит с марта 2019 года, когда завершается срок переговоров о "брексите", установить "временный таможенный союз". В рамках этого союза торговля с ЕС будет продолжаться на прежних условиях, но Лондон сможет начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС, на что сейчас, оставаясь членом ЕС, он не имеет права.

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