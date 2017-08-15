ЕС призвал международное сообщество и КНДР к невоенному урегулированию кризиса

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала международное сообщество использовать мирные, а не военные средства для урегулирования кризиса с Северной Кореей, которая, в свою очередь, должна воздержаться от провокационных действий, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В этот критический момент Евросоюз поддерживает совместную с нашими партнерами дипломатическую работу, которая направлена на разрядку напряженной ситуации и полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова мирными и невоенными средствами", - заявила Ф.Могерини в ночь на вторник после совещания с постоянными представителями стран ЕС в Брюсселе.

Экстренное заседание комитета по политике и безопасности Евросоюза по ситуации вокруг КНДР под председательством Ф.Могерини проходило во второй половине дня понедельника почти до полуночи.

"ЕС готов поддержать процесс, направленный на установление надежного и серьезного диалога Северной Кореи с международным сообществом до конца кризиса, который ставит под угрозу безопасность в Азии и во всем мире", - говорится в заявлении Ф.Могерини.