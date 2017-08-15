В Маралике будут производить высококачественные джинсы

В городе Маралик ведется работа в рамках программы по решению экстренных проблем в областях. За счет выделенных средств были отремонтированы здания по улице Мадатяна. Как сообщили «Арменпресс» в областной администрации Ширака, отремонтированы также крыши некоторых зданий по улице Мадатяна.

Работа ведется под непосредственным контролем губернатора Ширака Артура Хачатряна.

В данный ммент ведется ремонт строений хлопкопрядильной фабрики в Маралике, после чего здесь планируется основать новое производство, в том числе, здесь будут производить высококачественные джинсы.