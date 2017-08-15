Мадуро после угроз Трампа объявил о масштабных военных учениях

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник о решении провести на всей территории страны военные учения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Национальные военные учения по вооруженной обороне родины пройдут с 26 по 27 августа на всей территории страны", - сказал он, выступая перед сторонниками в Каракасе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает разные варианты решения кризиса в Венесуэле, в том числе - с применением вооруженных сил.