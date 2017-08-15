В Ванадзоре прозвучали выстрелы: один раненый доставлен в медцентр

В 22:00 14-го августа 2017 года из МЦ «Ванадзор» было получено сообщение о том, что в районе 21:00 того же дня к ним обратился Эдмон Сейранович Арутюнян, с огнеестрельным ранением в области живота.

В следственном отделе Лорийского управления СК Армении было возбуждено уголовное дело по ст. 34-104 и 235 УК Армении. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, в результате оперативных мероприятий выяснилось, что пострадавший был ранен в Ванадзоре, околоздания номер 64 по Ереванскому проспекту. При осмотре места происшествия были обнаружены 2 стреляные гильзы, одна пуля и 2 следа, похожие на следы крови.

Было принято решение о признании Эдмона Сейрановича Арутюняна пострадавшим, изъята его одежда, в которой он поступил в МЦ «Ванадзор», назначены экспертизы.

Расследование продолжается.