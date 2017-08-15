Абэ в разговоре с Трампом заявил, что важнее всего предотвратить ракетный пуск КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп считают, что сейчас важнее всего предотвратить ракетный пуск КНДР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом по итогам их телефонного разговора рассказал сам глава японского правительства.

"Мы согласились, что самым важным является не допустить, чтобы Северная Корея осуществила запуск [ракет]", - сказал Абэ в эфире местного телевидения, говоря о ранее озвученном плане КНДР запустить ракеты в направлении Гуама. При этом, как отметил глава правительства, для этого Японии необходимо работать с Южной Кореей и США, а также сотрудничать со всем мировым сообществам, в первую очередь с Китаем и Россией.

Абэ также подчеркнул, что заявление Пхеньяна о возможности ракетного пуска в направлении Гуама "повышает напряженность в регионе до невиданного уровня". В связи с этим он заявил, что высоко ценит приверженность США, о которой заявлял Трамп, безопасности двустороннего альянса.



