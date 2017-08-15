Назначена экспериза на предмет выявления экстремизма в книге Олега Кузнецова: азербайджанцы угрожают армянскому адвокату

Председатель российско-армянской ассоциации адвокатов «АРМРОСС» Рубен Киракосян прокомментировал этап предварительного расследования в СК РФ по делу о книге Олега Кузнецова «Транснациональный терроризм в двадцатом веке». В беседе с «Арменпресс» председатель российско-армянской ассоциации адвокатов «АРМРОСС» Рубен Киракосян сообщил, что, руководствуясь многочисленными обращениями граждан, а также исходя из собственной гражданской позиции, он представил в СК РФ заявление о необходимости проверки вышеуказанной книги на предмет выявления в ней экстремизма. В результате его обрашения была назначена экспериза на предмет выявления экстремизма в книге Олега Кузнецова.

«Азербайджанская сторона проявляет интерес к указанному делу, причем, всегда располагает сведениями, представляющими собой тайну следствия. Мы фиксируем все эти факты, и, если мы не достигнем удовлетворения своих законных требований, по всем вышеуказанным фактам будет подготовлен материал. Надеюсь, что процесс пойдет естественным путем и получит законное решение»,- сказал председатель российско-армянской ассоциации адвокатов «АРМРОСС» Рубен Киракосян.

По его словам, Олег Кузнецов ведет себя не как ученый, и распространяет в азербайджанской печати оскорбительные заявления в адрес Рубена Киракосяна, переходя на личности.

Как сказал председатель российско-армянской ассоциации адвокатов «АРМРОСС» Рубен Киракосян, азербайджанцы угрожают армянскому адвокату и его семье. «Они подошли к моей жене и сказали, что если Киракосян не остановится, все это плохо кончится. Однако я не намерен останавливаться и сдаваться: у меня есть собственная гражданская позиция и требования»,- сказал председатель российско-армянской ассоциации адвокатов «АРМРОСС» Рубен Киракосян.

По словам адвоката Карена Мовсисяна, когда они начали изучать книгу Олега Кузнецова «Транснациональный терроризм в двадцатом веке», то попутно обнаружили десятки других «научных» публикаций, в которых ярче выражены экстремистские призывы и проявления ненависти.

«Мы изучили все экстремистские выступления, интервью, которые были опубликованы в российских и азербайданских СМИ. Есть достаточно обширный материал, и мы расширим поле своей деятельности. Что касается угроз со стороны азербайджанцев, то мы предпринимаем шаги по выявлению личностей угрожающих и их руководителей»,- сказал Мовсисян.

Для адвоката непонятно подобное поведение Азербайджана. «Просто не пойму – какая связ имеется между российским автором и Азербайджаном. В РФ есть десятки подобных авторов, которые уже осуждены за свои экстремистские опусы. Непонятно также, почему азербайджанцы так заинтересовались этим делом. Однао сам Кузнецов и не скрывает свою близость с Азербайджаном и то, что оттуда получает плату за свои труды»,- сказал Мовсисян.