На расстоянии 8 км от города Амасия зарегистрировано землетрясение
Наблюдательная сеть Службы сейсмической защиты Армении зарегистрировала 15-го августа в 07:51по местному времени (03:51по Гринвичу) землетрясение, координаты которого соответствуют 40.930 северной широты и 43.870 восточной долготы, что находится на 8 км восточнее от города Амасия. Глубина очага – 10 км, сила землетрясения – 2,8 магнитуд. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Службы сейсмической защиты Армении.В эпицентре сила подземных толчков равнялась 3-4 баллам.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 11:15 С 4-го по 10-е августа в Ереване родилось 463 ребенка
- 11:12 Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
- 11:00 Лесной пожар в Вайоц Дзоре изолирован: опасности его дальнейшего распространения уже нет
- 10:59 Премьер Японии: ужасы Второй мировой войны больше никогда не должны повториться
- 10:50 В Цахкадзоре проведен рок-фестиваль «ЭПИК» на открытом воздухе
- 10:48 Президент Республики Корея уверен, что военные действия не начнутся без согласия Сеула
- 10:29 Дорога Степанцминда-Ларс открыта
- 10:24 Билл Гейтс сделал крупнейшее за последние 17 лет пожертвование в $4,6 млрд
- 10:20 Захарова оценила силовой сценарий в противостоянии США и КНДР
- 10:17 Британия предложит ЕС временный таможенный союз после "брексита"
- 10:14 ЕС призвал международное сообщество и КНДР к невоенному урегулированию кризиса
- 10:12 В Маралике будут производить высококачественные джинсы
- 10:08 Мадуро после угроз Трампа объявил о масштабных военных учениях
- 10:04 В Ванадзоре прозвучали выстрелы: один раненый доставлен в медцентр
- 10:02 Назначена экспериза на предмет выявления экстремизма в книге Олега Кузнецова: азербайджанцы угрожают армянскому адвокату
- 10:00 Абэ в разговоре с Трампом заявил, что важнее всего предотвратить ракетный пуск КНДР
- 09:54 На расстоянии 8 км от города Амасия зарегистрировано землетрясение
- 09:53 Пожарный грузовой самолет «ИЛ-76» совершил свой первый вылет
- 09:50 Лидер КНДР приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент
- 09:03 Европейские индексы выросли - 14-08-17
- 09:01 Американские индексы выросли - 14-08-17
- 09:00 Цены на цветные металлы - 14-08-17
- 08:58 Цены на драгоценные металлы снизились - 14-08-17
- 08:57 Цены на нефть снизились - 14-08-17
- 14.08-21:59 Спасатели перенесли в безопасное место змею, обнаруженную в Ехварде
- 14.08-21:43 В Турции вследствие ДТП погибло 7 человек
- 14.08-21:25 Анонс мероприятий на 15 августа
- 14.08-20:57 Тоноян опроверг слухи о тысячах гектаров сгоревшего леса
- 14.08-20:44 Самолет МЧС России приступит к тушению пожара ранним утром
- 14.08-20:17 В порядке движения на перекрестках пр.Маштоца-пр.Хоренаци и пр.Маштоца-ул.Амиряна произойдут изменения
- 14.08-19:49 Самолет МЧС РФ закачивается водой – группа спасателей выехала на разведку местности
- 14.08-19:38 Погибший военнослужащий Арман Мовсисян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги»
- 14.08-19:28 Самолет МЧС России ИЛ-76 совершил посадку в аэропорту Эребуни
- 14.08-19:11 Премьер-министр РА участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета
- 14.08-18:47 По факту убийства военнослужащего со стороны противника возбуждено уголовное дело
20:36, 12.08.2017
Просмотрели 5602 раз Источник, разжигавший в киргизских соцсетях антиармянские настроения – абсолютный фейк. Ара Саакян
12:36, 12.08.2017
Просмотрели 2133 раз Статья на фейк-сайте, созданном азербайджанцами, стала предметом бурных обсуждений в киргизских соцсетях
17:30, 08.08.2017
Просмотрели 1122 раз Болгарское досье Азербайджана: новые скандальные подробности притеснений со стороны Азербайджана против филиала АВБС в Болгарии
18:02, 10.08.2017
Просмотрели 1103 раз Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
17:59, 10.08.2017
Просмотрели 1073 раз Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)