На расстоянии 8 км от города Амасия зарегистрировано землетрясение

Наблюдательная сеть Службы сейсмической защиты Армении зарегистрировала 15-го августа в 07:51по местному времени (03:51по Гринвичу) землетрясение, координаты которого соответствуют 40.930 северной широты и 43.870 восточной долготы, что находится на 8 км восточнее от города Амасия. Глубина очага – 10 км, сила землетрясения – 2,8 магнитуд. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Службы сейсмической защиты Армении.

В эпицентре сила подземных толчков равнялась 3-4 баллам.