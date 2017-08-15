Лидер КНДР приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент в том случае, если он примет такое решение, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейские СМИ.

Лидер КНДР также заявил, что США должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, отмечается, что Ким Чен Ын ознакомился с планами армии по пуску ракет в направлении Гуама, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"США… должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", — приводит агентство Рейтер слова Ким Чен Ына, которого цитируют северокорейские СМИ.