Европейские индексы выросли - 14-08-17

МОСКВА, 15 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.26% и составил 12165.12 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.20% и составил 5121.67 пункта, британский FTSE вырос на 0.60% и составил 7353.89 пункта, российский MICEX вырос на 0.36% и составил 1951.75 пункта, а RTSI вырос на 0.87% и составил 1031.46 пункта.